Саранск, , 22:25 — REGNUM Задачи, поставленные главой государства Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, прежде всего, направлены на улучшение жизни людей. Об этом заявил глава Мордовии Владимир Волков.

«Прежде всего, речь шла о социальной сфере, о жизни людей, «о резком улучшении жизни людей», как сказал президент. В этой связи много говорилось о демографии. Для того чтобы сохранить и увеличить население страны (а это самое главное, как подчеркнул Владимир Владимирович Путин), был озвучен ряд инициатив. В первую очередь, это помощь семьям, особенно семьям с низкими доходами. Это и выплаты на детей до 7 лет, и выплата материнского капитала уже на первого ребенка», — напомнил Волков.

Также он считает чрезвычайно важными предлагаемые Путиным изменения в Конституцию, которые предполагают усиление роли Совета Федерации, Государственной Думы, а также регионов и губернаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Глава государства заявил о ряде социальных инициатив, который касается поддержки семей с детьми и направлен на улучшение демографической ситуации в России, а также предполагает адресную поддержку как семей, так и граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Кроме того, говорилось о необходимости вынести на всенародное голосования ряд поправок в Конституцию.