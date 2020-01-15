Нижний Новгород, , 22:12 — REGNUM Заявка Нижегородской области на вхождение в состав Ассоциации инновационных регионов России получила одобрение. Такое решение принято на заседании общего собрания членов Ассоциации 15 января, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

По словам губернатора Глеба Никитина, Ассоциация — это «союз сильнейших», а Нижегородская область — один из крупнейших индустриальных центров с ВРП (валовым региональным продуктом) почти в 1,5 трлн рублей и долей обрабатывающей промышленности в экономике более 30%.

По мнению Никитина с вхождением в Ассоциацию для области открывается ряд новых возможностей, в частности можно будет разрабатывать совместные с участниками проекты в сферах цифровой экономики, науки и здравоохранения и вместе предлагать их федеральному правительству.

ИА REGNUM напоминает, сейчас в состав Ассоциации входят 16 регионов — Татария, Мордовия, Башкирия, Красноярский, Алтайский и Пермский края, Томская, Новосибирская, Иркутская, Калужская, Самарская, Ульяновская, Липецкая, Новгородская и Тюменская области, а также Якутия. Председателем совета Ассоциации является глава Татарии Рустам Минниханов, директором — проректор РАНХиГС Иван Федотов.

На долю указанных регионов приходится 27,4% ВРП всех регионов страны, 40,3% производимой в России инновационной продукции, 27,5% всех затрат на технологические инновации.