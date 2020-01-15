Ташкент, , 21:30 — REGNUM СП «UZTRUCKANDBUSMOTORS» создано между АО «Узавтопром», «SinotrukInternationalInvestmentLimited» и «MANTruck& BusSE», предприятие автомобильную коммерческую техники, сообщает пресс-служба «Узавтопром».

Отмечается, что предприятие создано на базе существующего СП ООО «JV MAN Auto-Uzbekistan», выпускающего грузовики.

«Выбор такого партнера как «Sinotruk» обусловлен важными факторами как популярность данной техники на рынке Узбекистана и стран Центральной Азии, доступность, качество и широкий ассортимент продукции, также с 2009 года 25% плюс 1 (одна) акция компании «Sinotruk» принадлежат немецкому концерну «MAN Truck & Bus SE» (один из учредителей СП ООО «JV MAN Auto-Uzbekistan»)», говорится в сообщении.

Инвестиции, вложенные китайской компанией в размере 12,1 миллиона долларов будут направлены на увеличение производственных мощностей с 3 тысяч до 6 тысяч единиц коммерческой техники в год, освоение производства новых моделей и локализацию комплектующих деталей.

«Данный проект позволит создать более 100 дополнительных рабочих мест, увеличить экспортный потенциал предприятия, а также поэтапно повысить уровень локализации производимой коммерческой техники до 50%», говорится в сообщении.

Также отмечается, что данное решение было принято в целях насыщения рынка более бюджетными и в тоже время качественными грузовыми автомобилями, которые будут конкурентоспособны и доступны покупателям, повышения конкуренции между различными брендами внутри республики, а также освоения производства техники грузоподъёмностью от 5 до 70 тонн, включая карьерные самосвалы.