Ростов-на-Дону, , 20:47 — REGNUM Бывший чиновник администрации Ростова-на-Дону Олег Маркитантов трудоустроился в Москве. Экс-заместитель сити-менеджера донской столицы, курирующий вопросы строительства и архитектуры, стал руководителем строительной компании «Проектстройтоннель».

Из открытых источников следует, что компания была зарегистрирована в декабре 2019 года. Основной вид деятельности фирмы — строительство жилых и нежилых зданий. Маркитантов является генеральным директором «Проектстройтоннеля» с 20 декабря 2019 года.

ИА REGNUM напоминает, что заместитель сити-менеджера Ростова-на-Дону Олег Маркитантов подал в отставку 19 декабря 2018 года. Эту должность он занимал с октября 2015 года.

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