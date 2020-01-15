Москва, , 19:55 — REGNUM Экспортная пошлина на нефть в России с 1 февраля повысится на $1,3 и составит $78,5 за тонну. Об этом сообщает 15 января пресс-служба Министерства финансов.

Согласно данным ведомства, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 декабря по 14 января составила $65,42 711 за баррель, или $477,6 за тонну.

С 1 февраля пошлина на высоковязкую нефть повысится до $7,8. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится до $23,5, на тёмные — $78,5 за тонну.

Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до $23,5, прямогонного (нафта) — до $43,1 за тонну, на кокс — до $5,1 за тонну. Пошлина на сжиженный газ вновь понизится до нуля.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчёта, принятой в рамках налогового манёвра в нефтяной отрасли, остается на нулевомуровне с 1 февраля 2015 года.