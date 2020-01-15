Самара, , 19:31 — REGNUM Вопросы демографии, вопросы здравоохранения — это те сферы, которые граждане страны, во всяком случае жители Самарской области, считают наиболее важными, им и было уделено первостепенное внимание. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Азаров, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Опережающее социально-экономическое развитие невозможно без создания возможностей для самореализации гражданина. Весь социальный блок в послании президента был нацелен на это. Но развитие страны невозможно без опережающего экономического развития», — считает Азаров. По его мнению, рекордно низкие темпы инфляции способствуют увеличению инвестиций.

Также дополнительные возможности для развития региона даёт решение о возврате региональным бюджетам 2/3 средств выпадающих доходов при предоставлении налогового вычета.

«Сегодня то, как президент представил своё послание, говорит о том, что Владимир Владимирович — безусловный лидер нации. В каждом слове президента чувствовалась забота, любовь и уважение к каждому гражданину страны, забота о будущем нашей страны, нашей великой Родины, и о каждом следующем этапе ее развития», — подытожил Азаров.

ИА REGNUM напоминает, 15 января Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Глава государства заявил о ряде социальных инициатив, которые касаются поддержки семей с детьми и направлены на улучшение демографической ситуации в России, а также предполагают адресную поддержку как семей, так и граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации.