Подгорица, , 18:53 — REGNUM 3,22 миллиона килограммов жареного и необжаренного кофе импортируются ежегодно в Черногорию. При населении около 622 000 человек на душу приходится 740 чашек. Об этом сообщает статистическое ведомство страны Монстат.

Черногория тратит 9,4 млн евро на импорт кофе. Согласно статистике, кофе импортируется из 35 стран. Большая часть кофе импортируется из Бразилии. На втором месте Индия. Италия занимает третье место в структуре импорта.

Согласно последним статданным, налог на кофе за восемь месяцев 2019 года составил 1,68 миллионов евро. Напомним, что за килограмм необжаренного кофе взимается налог в размере одного евро и 80 центов за жареный.