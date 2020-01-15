Москва, , 18:46 — REGNUM Российский рубль негативно отреагировал на новости об отставке правительства РФ, а дальнейшее поведение валюты будет зависеть от того, кто именно займет место в новом правительстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство PФ во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку в полном составе. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил членов правительства за работу и попросил их исполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.

«На новость об отставке правительства рубль отреагировал падением к доллару и евро в пределах 30 копеек, но затем вернулся в прежние параметры. В дальнейшем поведение отечественной валюты и рынка будет зависеть от новостей о кадровых назначениях», — заявил Деев.

При этом, опасается он, российская валюта может сильно упасть в цене, если в руководстве правительства появятся новые фигуры.

«Если малоизвестные персоны будут назначены на ключевые должности, рынок может воспринять это негативно. В краткосрочной перспективе стоит ожидать ослабления национальной валюты до показателей 64−65 рублей к доллару и 69−70 рублей к евро», — считает Деев.