Киев, , 18:44 — REGNUM Морские порты Украины по итогам 2019 года вышли на рекордные показатели за всю историю. Годовой объем перевалки грузов13 действующих портов впервые превысил160 млн тонн, что на 18,4% больше, чем было в 2018 году.

Соответствующую статистику 15 января обнародовала администрация морских портов Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Зафиксированы максимальные показатели перевалки зерновых грузов и руды. Контейнерные перевозки преодолели 10-летний максимум — 1 млн TEU. Сразу три порта — Южный, Николаев и Ольвия — вышли на максимальный объем перевалки с момента своего основания», — отметил в своем комментарии глава ведомства Райвис Вецкаганс.

Согласно источнику, наибольший вкладв рекорднуюперевалку традиционно сделал агросектор — хлебные грузы и масло составили более трети (37,7%)от общегообъема грузопотока в украинских портах. Также в тройке лидеров — перевалка руды (+33% по сравнению с 2018 г.) и контейнеры.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас власть Украины занята сдачей портов Украины в концессию.

Так, в конце декабря в правительстве сообщили, что определились с претендентами на конкурс концессии государственного порта «Ольвия» (Николаевская область) На концессию порта претендуют 2 компании, по еще одной решение еще не принято.