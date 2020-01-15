Тбилиси, , 18:37 — REGNUM Доля России в общем объеме денежных переводов из-за рубежа в Грузию уменьшается. По данным Национального банка Грузии, в декабре из России по системам денежных переводов в Грузию поступило $43,82 млн, что лишь на 0,08% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В ноябре рост денежных переводов из России составлял 0,32%, а все предыдущие месяцы отмечалась тенденция сокращения денежных поступлений.

В итоге таких процессов страны Евросоюза в этом году значительно опережают Россию по денежным переводам в Грузию. В декабре 2019 года общие поступления из денежных сумм из ЕС в Грузию составили $65,15 млн, что составляет 37,42% от общего объема денежных переводов и на 16,43% превышает показатель за декабрь прошлого года.

Лидером среди стран ЕС является Италия, откуда в декабре в Грузию было переведено $23,84 млн, что на 19,25% выше показателя аналогичного периода прошлого года. На 14,8%, до $19,60 млн выросли денежные переводы из Греции, на 27,41%, до $5,17 млн — из Германии.

Среди всех стран, денежные поступления из которых в Грузию превысили $1 млн, по темпам роста денежных переводов лидирует Киргизия. Из этой страны только в декабре было переведено $4,88 млн, что на 215,86% превышает показатель за декабрь прошлого года. На 107,71%, до $3,44 млн выросли переводы из Казахстана, на 84,19%, до $1,88 млн — из Армении.

Из Грузии за рубеж в декабре текущего года было переведено $25,5 млн, что на 17,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Причем, $8,23 млн было перечислено в Россию, $4,25 млн — в Турцию, $1,56 — в Азербайджан.