Рига, , 18:24 — REGNUM К сценарию, при котором из РФ прекратится транзит энергоносителей, готовятся в Риге, заявил 15 января латвийский министр сообщения Талис Линкайтс, сообщает ТАСС.

Линкайтс «И порты, и железная дорога готовятся к худшему сценарию, при котором поток энергетических грузов из России сойдёт к нулю».

В этом случае придётся повышать добавленную стоимость грузов, чтобы не потерять доходы. В портах будет организовано «не только техническое перекачивание грузов с поезда на корабль»: нужно «и какое-то индустриальное действие» — чтобы добавленную стоимость «оставить у себя дома», отметил Линкайтс.

По словам латвийского министра, власти Латвии хотят повысить эффективность портов, чтобы услуги «были экономически интересными для наших партнёров в России», чтобы быть конкурентоспособными.

Как ранее сообщало, в конце прошлого года экс-министр сообщения Латвии Анрийс Матисс заявил, что Рига слишком воинственно настроена по отношению к Москве, что негативно сказывается на объёмах транзита через латвийские порты.

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