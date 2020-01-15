Великий Новгород, , 17:44 — REGNUM В Новгородской области в 2020 году программа по снижению бедности через систему социальных контрактов охватит порядка 5 тыс. семей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила председатель Новгородской областной думы Елена Писарева, комментируя сегодня, 15 января, послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ.

Писарева отметила имеющийся в регионе опыт реализации такого механизма.

«А значит, у нас уже есть опыт и видение реализации данного направления. Так, в 2019 году в рамках реализации программы по снижению уровня бедности в регионе сформирован реестр семей, нуждающихся в адресной помощи, подготовлена правовая основа новых механизмов оказания помощи нуждающимся», — сообщила Елена Писарева.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новгородская область вошла в число восьми пилотных регионов страны, где в 2019 году началась реализация проекта Минтруда России, направленного на повышение реальных доходов граждан, в том числе, с применением социального контракта. В 2019 году они заключены с 55 малоимущими семьями с детьми на сумму 2,6 млн. рублей. В 2020 году на эти цели будет выделено 650 млн рублей, из которых 495 млн рублей — средства федерального бюджета.

Напомним также, что президент России Владимир Путин поручил правительству РФ «обновить принципы социального контракта», отметив, что его эффективность пока крайне низкая.

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