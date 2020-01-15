Уфа, , 17:44 — REGNUM «С таким хорошим настроением еду домой с послания, — написал на своей странице в социальной сети глава Башкирии Радий Хабиров. — Теперь мы можем уверенно говорить, чего ждать тем нашим семьям, которые воспитывают детей и не очень богато живут».

Он подчеркнул, что теперь материнский капитал будет за первого ребёнка, а за второго — увеличивается на 150 тыс. рублей. Хабиров добавил, что в республике не могли даже мечтать о выплате пособий на детей в возрасте 3−7 лет.

«Это была огромная проблема, когда после 3 лет пособия заканчивались, а траты на детей у родителей дальше только возрастали. Еще важно — у меня чуть ранее не хватило решимости сделать бесплатным горячее питание для детей всех начальных классов. Президент, к счастью, такое решение принял», — констатировал Хабиров.

Глава Башкирии доволен, что теперь у школах не будет такого, когда одни дети едят блюда из одного меню, а другие — «из другого, победнее». Он заверил, что изменения в Башкирии начнутся уже в новом учебном году.

«Это замечательные, очень гуманные элементы послания. В нем, конечно, было много и важных политических моментов. Но, главное — президент явно обозначил, что величие страны — в достоинстве граждан и высоком уровне их жизни. Уверен, мы на этом будем стоять очень и очень долго», — заключил Хабиров.

ИА REGNUM напоминает, 15 января Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Глава государства заявил о ряде социальных инициатив, которые касаются поддержки семей с детьми и направленны на улучшение демографической ситуации в России, а также предполагают адресную поддержку как семей, так и граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации. В частности, материнский капитал за второго ребёнка теперь будет составлять более 616 тыс. рублей.