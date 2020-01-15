Белгород, , 17:00 — REGNUM Лицензию на производство этилового спирта выдали АО «Новопесчанское», расположенному в городе Старый Оскол Белгородской области. Запуск единственного в области спиртового завода запланирован на начало февраля 2020 года, сообщает пресс-служба регионального департамента экономического развития.

Инвестиционный проект «Модернизация завода по производству этилового спирта АО «Новопесчанское» реализовывали в течение 2018 — 2019 годов. За это время на предприятии построили два спиртохранилища, цех брагоректификационного отделения, сливное отделение, хранилище зерна (силоса) и цех сушки барды. Производители ликеро-водочной продукции теперь смогут закупать сырье на территории области. Объём производства при выходе на запланированную проектную мощность составит шесть тысяч дал/год этилового спирта, будет создано 120 рабочих мест со средней заработной платой 25 тысяч рублей.

Общая сумма инвестиций проекта составила более миллиарда рублей. Дополнительные поступления в консолидированный бюджет ожидаются в размере 300 млн рублей.