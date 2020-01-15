Москва, , 16:48 — REGNUM Падение курса рубля к доллару фиксируют биржи 15 января.

Уточняется, что падение курса рубля составило 20 копеек. Это произошло сразу после заявления российского премьер-министра Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил об отставке правительства в полном составе после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

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