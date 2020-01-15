Рига, , 16:44 — REGNUM Публикация заключения Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) о прогрессе дел с отмыванием и легализацией средств добытых преступным путём в Латвии ожидается в ближайшие дни. Об этом 15 января пишет портал LA.

До сегодняшнего дня Moneyval не дал властям Латвии официальное согласие на публикацию заключения. Тем не менее руководитель Службы расследований финансовых преступлений Илзе Знотыня рассчитывает его получить до конца недели.

Вчера председатель Комиссии по рынкам финансов и капитала (ФКТК) Латвии Санта Пургайле заявила о том, что количество банков в этом году в стране может уменьшиться. По мнению Пургайле, речь идёт о трёх банках, так как Комиссии не ясно смогут они перестроить свой бизнес и уйти от обслуживания нерезидентов или нет.

Отмечается, что в случае негативного заключения Moneyval Латвию могут включить в так называемый «серый список» стран, где контроль за отмыванием средств недостаточен. Сегодня в этом списке находятся 12 государств. Из европейских, например, Исландия.