Йошкар-Ола, , 16:26 — REGNUM Послание президента четко определяет задачи по всем направлениям, важным для улучшения качества жизни людей, и затрагивает различные сферы — экономику, здравоохранение, образование, которые теперь ждут большие изменения. Решающие предложения прозвучали также по внесению изменений в федеральное законодательство и в Конституцию, прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию глава Марий Эл Александр Евстифеев.

«Сегодняшнее послание было, в первую очередь, социально ориентированным. Значительное внимание было уделено вопросам демографии, социального обеспечения семей, повышения качества жизни граждан, уровня доходов населения. Президент подчеркнул, что именно эти направления находятся в центре внимания государства», — отметил глава региона.

Он добавил, что повышение качества жизни, рост рождаемости, повышается не только за счёт социальных выплат семьям, но и в рамках реализации комплексных мер поддержки, которые предусмотрены национальными проектами. В частности, по нацпроекту «Демография» в Марий Эл было создано более 1 тыс. мест в дошкольных учреждениях, в 2020 году идёт строительство ещё четырёх детских садов.

«Безусловно, сегодняшнее послание послужит новым импульсом развития республики и решения самых насущных вопросов», — заключил Евстифеев.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Глава государства заявил о ряде социальных инициатив, которые касаются поддержки семей с детьми и направленны на улучшение демографической ситуации в России, а также предполагают адресную поддержку как семей, так и граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации.