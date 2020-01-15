Москва, , 16:26 — REGNUM Международные резервы России по состоянию на 1 января 2020 года составили $554,359 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 1 ноября международные резервы страны составляли $542,029 млрд. Таким образом, в декабре показатель вырос на $12,3 млрд, или на 2,27%. В целом за 2019 год международные резервы России выросли на $85,9 млрд.

Согласно данным Центробанка, на 1 января 2020 года в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $433,30 млрд, специальные права заимствования — $6,72 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,97 млрд, монетарное золото — $110,38 млрд.