Рига, , 16:20 — REGNUM Государственное акционерное общество Latvijas Pasts представило официальные данные о подписке на печатные издания на 2020 год. Об этом пишет портал Diena.lv.

По данным специалистов, на бумажные издания в Латвии оформлена 414 931 подписка. Это на 3% ниже, чем годом ранее, но чуть больше, чем в 2018 году, когда Latvijas Pasts оформило 412 846 подписок.

65% от общего числа подписок составляет «годовая», речь о 10 или 12 месяцах. Таких абонементов в 2020 году в стране насчитывается 266 718. 43% подписчиков сделали это сами в издательствах, остальные по каналам Latvijas Pasts.