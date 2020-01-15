Москва, , 16:01 — REGNUM Средства в размере 134 млрд рублей потребуются в 2020 году на выплату пособий семьям с детьми старше трёх и младше семи лет. Об этом заявил 15 января журналистам помощник главы государства Андрей Белоусов.

Он пояснил, что деньги на реализацию поручений Путина, озвученных в послании Федеральному собранию, изыщут в федеральном бюджете. Расходы были заранее детально просчитаны.

Общий объём расходов на предложенные меры социальной поддержки составит около 400 млрд рублей. Белоусов добавил, что поддержка граждан активизирует потребительский спрос, но не отразится на инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд мер по поддержке российских семей назвал с своём послании 15 января президент Путин. Так, до 2026 года продлят программу материнского капитала, включат в неё выплаты на первого ребёнка и увеличат выплаты на последующих детей. С 1 января 2020 года семьям с доходом ниже одного прожиточного минимума назначены ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет в размере 5,5 тыс. рублей.

Читайте также: Как жить дальше: Путин огласил послание Федеральному собранию — трансляция