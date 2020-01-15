Москва, , 15:59 — REGNUM Мутная пыль на рынке нефти явно осела, после того как большинству экспортёров, импортёров чёрного золота и просто крупных спекулянтов стало до боли очевидно: скачки цен выше $70 могут возникать при сегодняшнем раскладе лишь ненадолго и под влиянием форс-мажорных обстоятельств, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Как было 16−17 сентября, имеется ввиду всплеск цен в ответ на атаку дронов на саудовские месторождения, а теперь повторилось почти в точности и в первую январскую неделю 2020, когда США и Иран обменялись прямыми военными атаками.

Но стоило инвесторам убедиться, что удары иранских ракет наносились нарочито по пустым мишеням, а Трамп готов проявить исключительное миролюбие, грозя лишь только обрыдлыми финансовыми санкциями, и ни в коем случае не военной эскалацией в предвыборный год — как одновременно с успокоением нервов вернулась быстро в нормальный средний диапазон $64−67 за баррель и марка Brent.

Включительно и по сегодняшний день, желающих сыграть всерьёз на повышение теперь меньшинство, а ставящие на понижение — даже в текущих ценах слегка, пусть осторожно, но преобладают, памятуя о том, как спустя пару недель цены убежали под $60 и в сентябре.

Поэтому попытки достать спекулятивно ближние низы возле $62−63, вероятно, ещё будут предприняты приближенными к властным элитам продавцами, которые обладая нужной информацией успели занять позиции своевременно ещё в ночь с 7 на 8 января, или же массово открывали продажи прямо во время обращения Трампа к нации по иранской теме.

Но, на этот раз, в отличие от осени, не только подняться выше $67, но и додавить «нефтебыков», спустившись ниже к $60, будет намного труднее: рынок неплохо поддержан снизу свежими декабрьскими ограничениями добычи от ОПЕК+ и ожиданиями по спросу, на базе того что мировой экономический рост уже в 2020 году сильнее не замедлится.

В этих условиях, публикуемые 15 января вечером данные по запасам топлива от минэнерго США способны придать ценам лишь временную дополнительную подвижность, но не определять какой-либо тренд хотя бы до конца недели», — полагает эксперт.

Читайте также: Нефть заняла выжидательную позицию