Москва, , 15:57 — REGNUM Поправки в федеральный закон о бюджете 2020 года будут внесены в Госдуму в течение двух месяцев — Госдума совместно с правительством уже приступили к работе над документом. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 января.

«Мы уже начинаем эту совместную с правительством работу по подготовке и изменению закона о федеральном бюджете. Очевидно, что в ближайшие два месяца предстоит работа над этими изменениями», — заявил Макаров.

По его словам, основные вопросы, которые президент РФ Владимир Путин озвучил в ходе послания Федеральному собранию, связаны с улучшением благосостояния граждан РФ, что потребует внесение изменений в закон о федеральном бюджете.

«С учетом того, что целый ряд предложений президента связан с приданием этим решениям обратной силы, вопрос скорейшего принятия изменений в бюджет теперь носит уже не теоретический, а чисто практический характер, потому что это вопрос — когда люди смогут получить те средства, о которых сегодня говорит президент», — заявил Макаров.

Ранее первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов предположил, что на реализацию озвученных президентом мер потребуется порядка 450 млрд рублей.

«По моим предварительным прикидкам, по текущему году это потребует примерно до 500 млрд рублей дополнительных расходов», — заявил Макаров, подчеркнув, что эти цифры пока что весьма предварительные.

Какие-то финансовые обязательства также касаются и региональных бюджетов, поэтому необходимо как можно скорее разработать и рассмотреть поправки в федеральный бюджет, чтобы регионы в соответствии с ним могли изменить свои сметы, отметил Макаров.