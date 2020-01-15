Нижний Новгород, , 15:53 — REGNUM В 2020 году в Нижегородской области продолжится реализация крупных инфраструктурных проектов, которые призваны дать толчок развитию экономики и туризма в районах региона. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Никитин напомнил, что ряд крупных проектов начали реализовывать ещё в 2019 году, в частности, развитие Саровско-дивеевского кластера и строительство развязки Неклюдово — Золотово. В рамках развития кластера построен юго-восточный обход центральной части села Дивеево, отремонтированы и реконструированы наиболее проблемные участки дорог.

«Безусловно, правительство Нижегородской области продолжит работу по лоббированию интересов региона в части реализации проектов транспортной инфраструктуры», — заключил глава области.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Владимир Путин выступил с 26-м посланием Федеральному собранию. В частности, глава государства говорил о крупных инфраструктурных проектах, которые должны стать приоритетом, привлекая представителей бизнеса и туристов.