Москва, , 15:51 — REGNUM В Москве в 2019 году построено и введено в эксплуатацию 5 млн кв. метров жилья. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщили в Стройкомплексе.

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По его словам, в московском регионе за год введено рекордное количество жилья для граждан.

Заммэра заверил, что в 2020 году программа по вводу жилья в Москве будет полностью выполнена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за январь-ноябрь 2019 года план по национальному проекту «Жильё» перевыполнен почти на 20%

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