Москва, , 15:44 — REGNUM Лидером на авторынке премиум-сегмента в России в 2019 году стала немецкая автомарка Mercedes-Benz. Об этом 15 января сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Всего за прошедший год дилеры Mercedes-Benz в России продали 42 046 легковых машин и кроссоверов, что на 11% больше, чем в 2018 году.

Таким образом, штутгартская марка в седьмой раз подряд стала лидером премиального сегмента в РФ. Кроме того, Mercedes-Benz вошел в десятку самых продаваемых брендов на авторынке России в целом.

Сообщается, что первые строчки в своих сегментах заняли машины E-, GLC‑ и GLE-Классов.

Отдельно стоит отметить, что первый премиальный пикап Х-Класса в 2019 году установил новый рекорд продаж. Продажи этого авто за год выросли более чем в два раза и составили 549 единиц.

Напомним, Mercedes-Benz и Zhejiang Geely Holding Group создали в Китае предприятие Smart Automobile Co., Ltd. с равным долевым владением. На новом совместном предприятии планируется производство электрокаров. С обеих сторон в этот проект инвестируется 2,7 млрд юаней (около 780 млн долларов).

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