Москва, , 15:34 — REGNUM Реализация поручение президента РФ Владимира Путина, которые глава государства озвучил в ходе сегодняшнего ежегодного послания Федеральному собранию, будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Об этом заявил помощник российского лидера Андрей Белоусов.

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«А как вы думаете? Конечно. Раз президент все это озвучил в своем послании, значит это всё готовилось, это все детально просчитано», — приводит ТАСС слова Белоусова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заверила, что в бюджете есть необходимые средства для реализации всех поручений президента о мерах по поддержке молодых семей и демографического развития, оглашённых в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

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Напомним, 15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию РФ. Глава государства выступил с рядом предложений по улучшению демографической ситуации в России, которую он назвал сложной. Так, в частности, речь идёт об увеличении размера материнского капитала, пособий для семей, которые имеют детей в возрасте от трёх до семи лет.

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