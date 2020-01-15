Подгорица, , 15:27 — REGNUM В 2019 году около полутора миллиардов евро прошли мимо системы официальных платежей. Об этом сообщает официальный вещатель RTCG.

В одной из главных отраслей страны — туризме незаконный оборот составил около 300 млн евро.

В стране была создана комиссия по борьбе с «серой экономикой», а именно контрабандой сигарет, алкоголя и других акцизных товаров. Проблема также остро стоит на рынке труда, поэтому данные показывают, что от 25 до 30 тысяч рабочих работают «в черную», соответственно ни налоги, ни социальные взносы за них не уплачиваются.