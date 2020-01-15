Москва, , 15:17 — REGNUM По итогам 2019 года дилерам автокомпании Suzuki удалось продать 7731 машину, что превышает результат 2018 года на 28%. Об этом сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

На первом месте в марочном рейтинге продаж Suzuki разместился компактный кроссовер Vitara. В прошлом году его приобрели 5590 российских автолюбителей, что на 33% больше, чем в 2018 году.

На втором месте — компактный кроссовер Suzuki SX4. Дилерам японского автопроизводителя удалось реализовать 1584 таких автомобиля (+17%). Тройку лидеров замыкает вседорожник Suzuki Jimny. По итогам прошедшего года его выбрали 557 автолюбителей. Здесь наблюдается рост продаж на 20%.

Ранее на автомобильном салоне в Токио компания Suzuki представила спецверсию внедорожника Suzuki Jimny под названием Sierra Marine. Это авто предназначено для любителей отдыха на воде. На боковой части автомобиля имеются специальные тубусы для хранения и транспортировки удочек, а к переднему бамперу можно прикреплять мощный трос или лебедку.

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