Хараре, , 15:19 — REGNUM Министр финансов Зимбабве заявил, что рост экономики страны в этом году составит 3%, несмотря на проливные дожди, уничтожившие урожай некоторых зерновых культур и постоянные отключения электроэнергии, от которых пострадали шахты и промышленность южноафриканской страны. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение местной радиостанции.

Мтули Нкубе заявил журналистам в столице страны, Хараре, что, по его мнению, правительство недооценивает вклад неформального сектора в экономику.

«В экономике всегда больше активности, чем мы думаем», — заявил Нкубе.

Менее 20% работающего населения имеют официальную работу, добавил он.

«У нас есть собственный прогноз роста на 3%, поэтому вы можете видеть, что в целом мы ожидаем, что это будет лучший год. Таким образом, мы придерживаемся нашего прогноза о темпах роста в 3%», — сказал Нкубе после встречи с официальными лицами Китая.

По словам Нкубе, экономика страны, которая в 2019 году сократилась на 6,5%, в этом году восстановится благодаря улучшениям в сфере сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых. Однако многие аналитики ожидают ухудшения состояния экономики Зимбабве, отмечают журналисты.

Напомним, южноафриканская нация в настоящее время переживает худший экономический кризис за последнее десятилетие, который усугубляется нехваткой иностранной валюты, топлива и электроэнергии, а также засухой, в результате которой половина населения нуждается в продовольственной помощи.

Напомним, что в январе 2020 года представитель Организации Объединенных Наций предупреждал, что из-за обильных дождей Зимбабве ждет еще один неурожайный год.