Москва, , 15:04 — REGNUM Министр экономического развития России Максим Орешкин в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе встретится с главами минэкономики Франции, Швейцарии и Турции. Об этом Орешкин рассказал 15 января журналистам.

По его словам, на форуме ожидается большая повестка, в том числе министерская встреча членов Всемирной торговой организации, встреча с иностранным бизнесом, в том числе с Консультативным советом по иностранным инвестициям.

«Встреча с министром финансов и экономики Франции, Швейцарии, Турции и целого ряда других стран, с еврокомиссаром», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 21 по 24 января. Россию будут представлять вице-премьер Дмитрий Козак и министр экономического развития Максим Орешкин. Также в нем примет участие президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.