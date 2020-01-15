Москва, , 14:58 — REGNUM По итогам 2019 года лидерство среди иностранных автопроизводителей в России сохранила компания KIA. Об этом сообщается пресс-служба южнокорейской компании.

Всего в прошедшем году в России был продан 225 901 автомобиль KIA, что на 1% меньше, чем в 2018 году. Доля продаж бренда среди иностранных автокомпаний составила 12,8% против 12,6% годом ранее.

В марочном рейтинге KIA на российском автомобильном рынке первое место занимает модель Rio. В 2019 году российские автолюбители приобрели 92 475 таких машин, что на 8% меньше показателя 2018 года.

Второе место с показателем 34 370 проданных авто занял компактный кроссовер Sportage. Здесь наблюдается рост продаж на 5%. Третье место по объему продаж в линейке KIA в России занял бизнес-седан KIA Optima — 25 707 единиц (+23%).

Ранее генеральный директор KIA Motors Пак Хан У на встрече с инвесторами заявил, что к 2025 году компания планирует повысить уровень операционной маржи до 6%. Для осуществления этой цели южнокорейский бренд намерен в течение шести ближайших лет инвестировать 29 трлн вон (~$25 млрд), из которых 13,1 трлн вон (~$11,3 млрд) будут направлены на исследования и разработки.

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