Бишкек, , 14:54 — REGNUM В Киргизии насчитывается 2 млн 538 тысяч трудоспособных граждан, что составляет 39% от общей численности населения страны. Об этом заявил заместитель министра труда и соцразвития Камалдин Токтосартов на заседании республиканского парламента сегодня, 15 января.

По словам высокопоставленного чиновника, при этом 94 тысячи из этих граждан зарегистрированы как официальные безработные.

Также Токтосартов сообщил о том, что наиболее востребованными в Киргизии профессиями являются: парикмахеры, IT-специалисты и программисты, бухгалтеры со знанием программы «1С», швеи, повара, офис-менеджеры, электрики и водители.

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