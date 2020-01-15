Душанбе, , 14:50 — REGNUM Гидроэнергетический потенциал таджикистанской реки Пяндж, по расчетам энергетиков, составляет 122,9 млрд кВт•ч в год. При этом на практике данный объём снижается до 82 млрд кВт•ч в год. Так как необходимо учитывать не только экономически рациональные, но и технически возможные ресурсы, необходимые для строительства ГЭС на реке Пяндж.

По данным энергетиков, на реке Пяндж можно построить порядка четырнадцати ГЭС, общая мощность которых может составить от 250 Мвт до 4 тыс. МВт.

Самые крупные проекты будущих ГЭС это: Даштиджумская ГЭС, мощность которой составит 4 тыс. МВт, Рушанская ГЭС — 3 тыс. МВт, ГЭС «Гранитные ворота» — 2,1 тыс. МВт, Джумарская ГЭС — 2 тыс. МВт и Хоставская ГЭС — 1,2 тыс. МВт.

Напомним, что протяженность реки Пяндж — 921 км. Это самая крупная река, расположенная на территории Таджикистана. По акватории этой реки проходит большая часть границы Таджикистана и Афганистана.