Москва, 15 января 2020, 14:49 — REGNUM Предложение Владимира Жириновского нужно рассматривать как чистейшей воды популизм, заявил корреспонденту аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя предложение Жириновского о списании кредитных долгов граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать коллекторские агентства и микрофинансовые организации, а также списать долги граждан РФ этим организациям.
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