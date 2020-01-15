Москва, , 14:49 — REGNUM Предложение Владимира Жириновского нужно рассматривать как чистейшей воды популизм, заявил корреспонденту аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя предложение Жириновского о списании кредитных долгов граждан.

«Популизм лидера ЛДПР призван найти положительный отклик в сердцах многочисленных клиентов микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.

Впрочем, Жириновский еще со времен 90-х известен своими одиозными высказываниями и предложениями, подавляющее число которых так не было воплощено в жизнь.

Думаю, что не воплотится в жизнь данная весьма спорная инициатива, от реализации которой финансовые институты понесли бы серьезные потери», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать коллекторские агентства и микрофинансовые организации, а также списать долги граждан РФ этим организациям.

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