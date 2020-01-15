Москва, , 14:46 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты РФ рассматривает возможность введения выходного дня 31 декабря, заявил 15 января глава ведомства Максим Топилин.

«Надо ли это делать? У людей же все равно короткий день, работодатели отпускают их часто. Мы думаем на эту тему», — цитирует Топилина ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Фонда «Общественное мнение», подавляющее большинство жителей России (82%) уверены, что 31 декабря нужно сделать выходным днём. Считают, что 31 декабря не нужно делать выходным днём 10% граждан, затруднились ответить 8%.

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