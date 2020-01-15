Сеул, , 14:47 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics заняла второе место в списке компаний, зарегистрировавших в США наибольшее число патентов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей крупнейшей мировой платформы патентных данных IFI Claims.

Согласно опубликованным данным, лидером списка стала американская IBM, получившая в 2019 году 9 262 гранта. У южнокорейского производителя смартфонов и микросхем памяти в копилке 20 117 американских патентов.

В топ-5 также вошли Canon (3 548 патент), Microcoft (3 081 патент), Intel (3 020 патентов).

Другая южнокорейская компания LG Electronics расположилась на шестом месте с показателем 2 805 патентов. По сравнению с 2018 годом компания сместилась на одну ступень вниз.

Отмечается, что автомобилестроительная компания Hyundai Motor опустилась на 20-е место с показателем 1 505 патентов, а компания KIA Motors, напротив, поднялась до 41-го места с показателем 921 патент.

По странам наибольшая доля патентов пришлась на компании США (49%), за ними следуют Япония (16%), Южная Корея (7%) и Китай (5%).