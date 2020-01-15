Пекин, , 14:38 — REGNUM Автопроизводитель Chery запустил в КНР продажи нового купеобразного кроссовера Jetour X70 Coupe, предназначенного для молодежной аудитории. Об этом 15 января сообщается на сайте NJCAR.RU.

Новинка имеет стильную внешность и широкую линейку доступных модификаций — шесть вариантов.

В отличие от кроссовера Jetour X70 и его спортивной версии X70S, Jetour X70 Coupe имеет иную решётку радиатора, затемнённые диски, новые светодиодные дневные ходовые огни и модернизированные бампера. Длина модели равна 4750 мм, а размер колесной базы — 2745 мм.

Новый автомобиль имеет такой же салон, как и у кроссовера Jetour X70. С той разницей, что новинка снабжена более качественными материалами отделки и большим списком доступного оборудования.

Что касается линейки двигателей, то она состоит из 1,5‑ и 1,6-литрового турбированных двигателей, производительностью 156 и 197 л. с. соответственно. Первый мотор агрегатируется с 6-скоростной «механикой» или 6-скоростным «роботом». Второй движок сочетается с 7-скоростной преселективной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Ранее компания Chery сертифицировала для РФ модель Tiggo 8. Это авто станет флагманом марки в нашей стране. Длина новой машины равна 4700 мм. Мощность двигателя модели составляет 170 л. с. Он агрегатируется с вариатором и передним приводом. Авто будет продаваться как с пятиместным салоном, так и с семиместным.

Читайте также: Chery выпустит электрифицированный кроссовер в стиле Porsche