Москва, , 15:05 — REGNUM Переход на экономику замкнутого цикла с эффективной переработкой отходов и возобновлением ресурсов, о необходимости которого объявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию РФ, будет реализовать не просто. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

Эксперт отметил, что полная переработка отходов присутствует только в небольшом количестве наиболее развитых стран с одним из самых высоких уровней благосостояния в мире. Причём добиться замкнутого цикла экономики им удалось за длительный период. Хестанов подчеркнул, что это очень нужная инициатива, но в России все будет упираться в финансовую слабость муниципалитетов. Вероятнее всего, сперва подобную процедуру опробуют в ряде субъектов РФ, в том числе, вероятно, Москве.

«Это удел стран с очень высоким уровнем жизни, высокоразвитой экономикой. И они шли к ним очень долго. Яркий пример таких стран — Швейцария. Необходимо, чтобы наша страна была гораздо богаче. И с точки зрения государственных финансов, и благосостояния граждан. Потому что заботится о глубокой переработке — удел высокоразвитых экономик. Скорее всего в России сперва будут выбраны пилотные регионы, в которых будут проводить соответствующий эксперимент», — сказал Хестанов.

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