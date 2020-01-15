Сеул, , 14:28 — REGNUM Южнокорейская компания LG Electronics разработает систему голосового управления для автомобилей на базе платформы LG webOS Auto. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, на выставке потребительской электроники CES, проходившей в Лас-Вегасе со 2 по 9 января, представители LG подписали меморандум о взаимопонимании с компанией Cerene.

Известно, что новая платформа позволит водителю и пассажирам при помощи голосовых команд на родном языке взаимодействовать с различными бортовыми системами, включая навигацию и мультимедийные функции.

Cerene — компания, выделенная из состава транснациональной корпорации по производству программного обеспечения, работающего с голосовыми данными и изображением Nuance Communication.