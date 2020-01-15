Найроби, , 14:23 — REGNUM Власти Кении намерены ввести 16% налог на добавленную стоимость на все импортируемые молочные продукты, которые производятся за пределами Восточноафриканского сообщества, чтобы защитить местных фермеров, которые сталкиваются с перенасыщением и низкими ценами на рынке. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление президента Кении Ухуры Кеньятты.

По информации журналистов телерадиокомпании, семья президента является мажоритарным владельцем Brookside Dairies, крупнейшей в стране компании по переработке молока.

Глава государства пообещал «увеличить доход в карманах фермера… а не у посредников и их посредников», отмечают сотрудники СМИ.

Президент также объявил о выделении 10 млн долларов США Кенийскому кооперативному маслозаводу (KCC) для закупки избыточного молока у фермеров для преобразования его в сухое молоко.

Средства также будут использованы для расширения производственных мощностей KCC на двух заводах, расположенных за пределами столицы страны, Найроби.