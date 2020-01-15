Москва, , 14:19 — REGNUM В 2019 году дилеры японского автопроизводителя Mitsubishi в России продали 39 938 машин, что на 12% меньше уровня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Бестселлером марки в прошлом году на российском авторынке стал кроссовер Outlander. Его в 2019 году приобрели 23 894 покупателя (-2%).

Вторую строчку в марочном рейтинге занимает рамный вседорожник Pajero Sport. В 2019 году дилерам бренда удалось реализовать 6909 таких автомобилей (-27%). Тройку лидеров замыкает компактный кроссовер Mitsubishi ASX — 4286 единиц (-11%).

Напомним, в 2019 году в России увеличилась дилерская сеть Mitsubishi до 112 центров, 26 из которых были модернизированы в соответствии с новым глобальным дизайном.

Напомним также, что за первые 11 месяцев прошлого года на автомобильном рынке РФ было реализовано порядка 270 тыс. легковых машин японских брендов — на 10% меньше, чем за такой же периода 2018 года.

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