Тбилиси, , 14:21 — REGNUM Резко выросла сумма денежных переводов, поступивших в Грузию в течение 2019 года. Соответствующие данные 15 января опубликовал Национальный банк Грузии на своем сайте.

Согласно представленной статистике, за прошлый год из-за рубежа в Грузию пришли переводы на сумму $172,3 млн, что на 14,2% выше, чем годом ранее. Больше всего денежных переводов традиционно пришло из России — $43,82 млн. Из Италии в страну пришло $23,82 млн, из Греции — $19,6 млн, из Германии — $5,17 млн. Из Грузии за границу денежными переводами ушло $25,5 млн, что больше на 17,7%, чем в прошлом году.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Грузстат сообщил, что товарооборот в Грузии за 2019 год вырос на 2,7%. Импорт составил $9,06 млрд, а экспорт — $3,77 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Объем внешней торговли Грузии в 2019 году вырос на 2,7% — Грузстат