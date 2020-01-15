Ташкент, , 14:06 — REGNUM По итогам 2019 года в Узбекистане было продано 6600 автомобилей марки Lada, что в 2,5 раза больше, чем в 2018 года. Об этом пишет газета «Ведомости».

Отмечается, что продажи автомобилей Lada за рубежом в 2019 году выросли на 32%, до 50 тыс. автомобилей. Крупнейшим импортером стала Белоруссия — 16 тыс. машина. На втором месте Казахстан — 15 тыс. автомобилей. Третье место занял Узбекистан.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января топ-менеджер компании UzAuto Шухрат Мирсамуков заявил, что Узбекистан планирует выпустить автомобиль стоимостью $10−15 тыс., который станет конкурентом моделям АвтоВАЗа.

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