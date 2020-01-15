Москва, , 14:01 — REGNUM В 2019 году объем продаж новых грузовых машин в РФ составил 80,7 тыс. единиц, что на 2% меньше уровня 2018 года. Об этом сообщает «Автостат».

Таким образом, рынок грузовиков впервые показал снижение после трехлетнего роста.

Больше всего в России за прошлый год было продано грузовиков компании «КамАЗ» — 27,6 тыс. единиц, что на 7,3% больше уровня 2018 года. На эти автомобили приходится 34,2% российского рынка грузовых машин.

На втором месте по популярности грузовики бренда GAZ. Их в прошлом году приобрели порядка 8900 российских покупателей (+5,9%). Тройку лидеров замыкают шведские грузовики Volvo с результатом 5,7 тыс. единиц (-11%).

Четвёртое и пятое места заняли соответственно грузовые машины шведской компании Scania (5,6 тыс. ед.) и немецкого производителя MAN (5 тыс. ед.).

Напомним, КамАЗ и «Мосгортранс» подписали контракт на поставку 511 дизельных автобусов НЕФАЗ-5299−40−52 в период с 1 июля по 30 ноября текущего года. Сумма договора составляет 6,5 млрд рублей.

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