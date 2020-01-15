Джакарта, , 13:56 — REGNUM Аналитик Ферри Латухихин оценил, что инвестиционный климат в Индонезии будет стабильным в 2020 году, несмотря на прогнозируемое замедление мировой экономики, сообщает Antara.

«Глобальный экономический спад был вызван торговой войной между США и Китаем, правилами Всемирного банка и другими факторами. Но все это не влияет на Индонезию», — заявил аналитик в Джакарте.

По его словам, поощрение инвестиционного климата будет способствовать экономическому росту в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо прогнозирует, что экономический рост Индонезии в 2020 году составит около 5,05%.

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