Москва, , 13:53 — REGNUM Рынок энергоносителей в первой половине дня 15 января замер в нерешительности после сорвавшейся днем ранее попытки вернуться на траекторию роста. Негативная серия, достигшая к тому времени шести дней подряд, прервалась, однако отскок, достигавший в моменте 1,7%, в итоге оказался крайне невыразительным, составив всего 0,3%, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

«15 января участники рынка, скорее всего, займут выжидательные позиции до появления вечером новостей, которые будут способны вывести из текущего состояния оцепенения. В 18−30 выйдет статистика по запасам от Минэнерго США, также начиная с этого времени можно ожидать появление деталей «первой фазы» торгового соглашения между США и Китаем.

Технически после того, как котировки подступили к $64,50, которые ранее наблюдались в преддверии саммита ОПЕК+ 5−6 декабря, на котором были расширены ограничения по нефтедобыче на I квартал 2020 года. с 1,2 млн баррелей в сутки до 2,1 млн баррелей в сутки., шансы на возобновление роста по-прежнему есть.

Ориентиром для отскока нефтяных цен по марке Brent выступает зона в $66−67. Однако если минимумы будут обновлены и рынок не сможет найти в себе силы для восстановления это станет тревожным симптомом вероятного возвращения в ценовой коридор $61−65.

14 января усилия нефтяных быков были торпедированы статистикой от Американского института нефти, которая показала рост коммерческих запасов сырой нефти на 1,1 млн баррелей и более существенное запасов бензина и дистиллятов.

Тем самым рынок был вынужден занять оборонительные позиции в преддверии выхода официальных данных от минэнерго США, которые по ожиданиям опрошенных S&P Global Platts, должны показать примерно схожую динамику (запасы сырой нефти могли увеличится на 0,5 млн баррелей.

До этого подлили масла в огонь сообщения агентства Bloomberg, которые бросили тень на готовящуюся 15 ягнваря к подписанию «первую фазу» торгового соглашения между США и Китаем», — отметил эксперт.

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