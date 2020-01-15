Москва, , 13:44 — REGNUM Правительство и, в частности, Минфин намерены пересмотреть расходы бюджета с тем, чтобы финансово обеспечить реализацию мер, озвученных в Послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом 15 января по итогам Послания заявил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24».

"Президент в Послании также говорил о том, что необходимо все это осуществлять в пределах бюджетной устойчивости, что тоже очень важно. Для этой задачи мы будем определять приоритеты из тех расходов, которые есть, поработаем с возможностью по улучшению сбора доходов, проработаем наши приоритеты исходя из тех остатков прошлого года, которые были не исполнены и перешли на текущий год. Поэтому в текущем году в полном объеме эти задачи финансово будут обеспечены», — заявил Силуанов.

Так, в частности, по оценкам Минфина, на реализацию демографических мер, о которых говорил президент, потребуется порядка 400−450 млрд рублей дополнительных расходов федерального бюджета в 2020 году, заявил Силуанов.