Чита, , 13:43 — REGNUM В Забайкальском крае оперативно отреагировали на слова президента России Владимира Путина о демографических проблемах в стране, прозвучавшие в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Комментируя необходимость лучшего обеспечения детей яслями, губернаторское пресс-служба, в частности, пояснила:

«В Забайкальском крае с 2018 по 2021 годы будет создано 2116 места в яслях. В рамках национального проекта «Демография» Забайкалью выделяется более 1,6 миллиарда рублей на строительство яслей. Благодаря этому будет создано 2116 мест в детских садах региона. Весной 2020 года будут введены 17 объектов на 612 мест. Кроме того, в этом году будет добавлено 964 места — 26 новых объектов».

По словам главы Забайкалья Александра Осипова, для детей в возрасте до трёх лет в регионе открывается много яслей, в 2020 году строительство продолжится.

«Правительство Забайкальского края ведет работу по сокращению очередей в дошкольные образовательные учреждения, чтобы мамы малышей имели возможность работать и самореализовываться, а дети общаться со сверстниками», — сказал он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 января, президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором, в частности отметил, что в 2024 году коэффициент рождаемости в России должен достичь 1,7 вместо нынешних 1,5.