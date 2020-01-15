Москва, , 13:42 — REGNUM Меры, озвученные президентом России Владимиром Путиным в ежегодном послании, позволят снизить бедность в России на 10%. Об этом сегодня, 15 января, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

По его словам, снижение числа бедных произойдет уже в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что бедность семей является угрозой будущему России.

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