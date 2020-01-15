Ростов-на-Дону, , 13:41 — REGNUM В Ростовской области значительно подорожали овощи и фрукты. Это следует из доклада Ростовстата «Об изменении цен на продукты питания по Ростовской области с 27 декабря 2019 года по 9 января 2020 года», передаёт ИА REGNUM.

За анализируемый период выросла в цене морковь — на 3,2%, лук репчатый — 2,6%, капуста белокочанная — на 2,5%. Также подорожали картофель и яблоки — на 2,3%. Стоимость гречневой крупы выросла на 1,5%.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области приобрести продукты питания на сельскохозяйственных ярмарках, где стоимость мяса, овощей и фруктов обычно ниже рыночных на 10−15%.